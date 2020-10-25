Грузинские правоохранители "вычислили" личность захватчика банка

Личность захватчика банка в городе Зугдиди установлена, - сообщили в министерстве внутренних дел Грузии.

Подробной информации в связи с идентифицированным лицом в ведомстве не сообщили, более того – попросили СМИ и представителей общественности, если им известна личность преступника и его фотография, не распространять данную информацию, чтобы не помешать следствию.

"МВД Грузии в результате проведенных комплексных следственно оперативных и розыскных мероприятий установила и идентифицировала личность захватчика", - сказано в заявлении, в котором так же отмечено, что продолжается работа по установлению его местонахождения, передает РИА Новости.

Напомним, вооруженный автоматом и гранатой захватчик в среду ворвался в здание филиала банка Грузии в Зугдиди и захватил заложников, потребовав $500 тыс. Преступник впоследствии отпустил заложников, а сам с деньгами скрылся, сейчас ведутся его поиски.