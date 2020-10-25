UFC признала Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом в истории (ВИДЕО)

Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) опубликовала в своем Instagram фотографию обладателя пояса UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

На снимке он изображен в папахе и с чемпионским титулом. "Величайший боец всех времен", - говорится в подписи к фото.

Пост Хабибу Нурмагомедову посвятил также президент UFC Дана Уайт. На своей странице в Instagram он прикрепил трогательное видео. "Хабиб, поздравляю! Ты достиг всего, чего хотел. Ты лидер рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовой категории, лучший в мире и по-настоящему величайший в истории спорта. 29-0", - написал глава промоушена.

Напомним, накануне вечером на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. Этот бой стал первым для россиянина с сентября 2019 года и первым после смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. После победы Хабиб объявил, что это был его последний бой, и он завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 боях.