Иран провел военные учения на границе с Арменией и Азербайджаном

Сухопутные войска Ирана провели учения на северо-западе страны. Об этом сообщили в пресс-службе армии Ирана.

При этом не уточняется, на границе с какими странами проходили учения, однако на северо-западе Иран граничит с Турцией, Арменией и Азербайджаном.

Как отмечается, целями учений были демонстрация силы и повышение боеготовности. На учениях были задействованы подразделения пехоты, артиллерии, а также беспилотники, передает РИА Новости.

Ранее командующий сухопутными войсками КСИР Ирана бригадный генерал Мохаммад Пакпур посетил приграничный район Хода Афарин (Худаферин) в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана. Изучив влияние карабахского конфликта на жизнь жителей Хода Афарина, Пакпур заявил, что, несмотря на количество снарядов, попавших на территорию Ирана в результате нагорно-карабахского конфликта, безопасность на границе соблюдается и не представляет угрозы для страны.