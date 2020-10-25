Иностранные наемники идут в авангарде оккупационных войск

Эскалация конфликта вокруг Нагорного Карабаха продолжается почти месяц. За это время армия оккупантов пашиняновской антинародной клики, выполняющая антироссийские соросовские запросы, понесла колоссальные потери в технике и живой силе, потому сегодня ей необходимы ресурсы для пополнения своих рядов. Для этой цели ведется усиленная вербовка наемников из числа этнических армян в зарубежных странах. Причем наемники и карабахцы, знающие местность, идут в авангарде оккупационных сил. Таким образом командование армянской армией пытается снизить число собственных потерь. Эта информация находит все больше подтверждений.

По данным очевидцев, на которые ссылается портал Minval, на освобожденных от оккупантов землях остались лежать тысячи трупов, при которых найдены документы граждан Франции, Канады, Ливана, Испании, Греции, Грузии, России. По национальности многие из них армяне: и "грек" Арен Осипов, и "испанец" Армен Князян, и "француз" Артур Оганесян, и "канадец" Кристопер Артин, и "ливанец" Геворк Хаджиян, и "сириец" Степан Кешишян…

Греческий блогер, активист, автор издания Greek City Times Пол Антонопулос на своей странице в Twitter опубликовал несколько сообщений об отправке наемников-граждан Греции на оккупированные территории Азербайджана, заверив, что "в первой группе будет 50 этнических армян из Греции и 30 греков". Очевидно некоторые граждане страны-члена НАТО также попали в капкан крайних националистов, жаждущих и дальше сеять в регионе национальную вражду, и тем самым стали грубыми нарушителями международного права.

Ранее Служба госбезопасности Азербайджана перехватила радиопереговоры курдских террористов, принимающих участие в военных операциях на стороне Армении. Видео, содержащее аудиозаписи переговоров и их расшифровки, размещено на YouTube. Как бы подтверждая эти сведения, на этой неделе на YouTube появилось еще одно видео, где пленный армянский военнослужащий Альберт Микаэлян признал, что в составе ВС Армении против азербайджанской армии воюют наемники курдского происхождения. Он рассказал, что в воинской части, наряду со срочниками и сверхсрочниками, были и курдские боевики, в целом 1,5 тыс. человек личного состава. Ежемесячно эти наемники получали $600 и разговаривали только на своем языке. Отряды наемников из 10-15 человек знакомились с местностью и готовились к боям, рассказал солдат.

"Вестник Кавказа" уже сообщал о деятельности армянской террористической организация VOMA, которая организовывала лагеря по подготовке будущих бойцов в горных условиях. См." Армянский терроризм поднимает голову".

В своей группе "Вконтакте" VOMA призывает "солдат удачи" лететь в Армению. В частности, согласно информации организации, "25 октября состоится чартерный рейс в 15:00 из аэропорта Домодедово (Москва). Необходимо к 11:00 быть в аэропорту…. Мы готовы оплатить билеты в Ереван тем, у кого есть финансовые трудности".

Одновременно влиться в ряды наемников призывает некий Вова Вартанов, "основатель и командир первого диверсионно-разведывательного отряда Республики Армения", который "с боевыми друзьями, ветеранами диверсионно-разведывательного отряда создали организацию “Искусство выживания”. Эта организация обучает инструкторов, прививает боевые навыки слушателям, поднимает живучесть армянского народа".

Сведения о том, что Армения вербует наемников для войны в Нагорном Карабахе, подтверждает также Ura.ru: "Участники таких формирований, с которыми поговорили «Новая газета» и «Би-би-си», открыто говорят, что прибыли в зону боевых действий для войны с азербайджанцами - пусть даже не в рядах вооруженных сил Армении. Вопрос законности этого в стране постоянного проживания «отпускников» не очень волнует."

Очевидно, что такого рода деятельность идет вразрез с интересами России, которая сама сполна хлебнула бед от международных террористов. Соответствующие силовые структуры РФ ведут активную и вполне успешную работу по обезвреживанию подобного рода организаций. Россия - это наш общий дом, и мы должны сделать все, что от нас зависит, чтобы сохранить межнациональный мир в стране, и быть непримиримыми с подобного рода фактами.

Самое чудовищное, что в последние дни все чаще стала поступать информация о создании в высокогорных районах Карабаха и Армении детских лагерей армянских террористов, где подростки проходят "психологическую промывку" для последующего участие в войне. Набор или вербовка детей в состав национальных вооруженных сил или их использование для активного участия в боевых действиях международное право расценивает как военное преступление.

Но это не единственное преступление, совершаемое сегодня армянскими националистами, против международного права и Азербайджана, который ведет справедливую войну за освобождение своих территорий от оккупантов. Заметим, что политика азербайджанского руководства всегда была направлена на укрепление мира, о чем свидетельствуют, в том числе, крупные мероприятия мирового значения - Евровидение, Первые Европейские спортивные игры, Формула-1, где россияне были желанными гостями. Не стоит забывать также, что Азербайджан, в отличие от Армении, - многоконфессиональная и многонациональная страна, где наряду с представителями других народов проживают и армяне. Сегодня нет сомнений, что в освобожденном Карабахе вместе с вернувшимися азербайджанцами будут жить и армяне - равноправные граждане Азербайджана.