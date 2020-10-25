Узеир Джафаров: исход войны в Карабахе предрешен

Исход войны в Нагорном Карабахе предрешен. Об этом заявил в интервью "Вестнику Кавказа" военный эксперт Узеир Джафаров, комментируя продвижение азербайджанской армии, которая за последние сутки заняла новые позиции в Ходжавендском, Губадлинском и Лачинском направлениях фронта. По мнению военного эксперта, азербайджанская армия сегодня действует не торопясь, так как есть задача беречь жизни личного состава.

"Сейчас азербайджанская армия продвигается вперед. Заявления Минобороны о занятии новых позиций в Губадлы и Ходжавенде не стало для меня неожиданностью. Армия Азербайджана выполняет поставленную задачу. Армянские войска находятся в деморализованном, плачевном состоянии, у них тяжелое положение с обеспечением горючесмазочных материалов", - сказал он.

Джафаров обратил внимание на то, что через пару дней будет месяц с момента начала военных действий, в которых разбитая армянская армия продержалась за счет поставок за это время незаконноного вооружения. "Их уже некому обеспечивать, поэтому армянская армия вынуждена будет освобождать еще и другие населенные пункты, а не только позиции. Я думаю, если не сегодня, то завтра верховный командующий Азербайджана обнародует список освобожденных населенных пунктов"- сказал он.

Джафаров отметил, что у азербайджанских военных нет каких-либо сложностей, они уверенно продвигаются вглубь в сторону Шуши и Ханкенди. По мнению эксперта, на следующей неделе будет выполнена половина задач, поставленных верховным главнокомандующим. "У армянской армии нехватка личного состава. Армянские пленные говорят, что многие отказываются воевать, даже наемники, которые думали, что за большие деньги смогут спасти положение армянской армии. С моей точки зрения, азербайджанская армия с успехом завершит поставленную задачу", - отметил эксперт.

Комментируя обстрелы азербайджанских позиций в Зангилане и Лачине, совершаемые из Армении, он отметил, что у Азербайджана есть полное право дать аналогичный ответ. "Вчера Хикмет Гаджиев заявил, то будет дан жесткий ответ. Согласно 51 ст. Устава ООН, Азербайджан будет отвечать этим провокациям. Ильхам Алиев предупредил, что Азербайджан оставляет за собой право пересекать те провокации армянских ВС. Думаю, в ближайшее время мы станем свидетелями того, что армянская сторона потеряет большую часть своих сил"- заключил Узеир Джафаров.

Напомним, что Армения возобновила боевые действия против Азербайджана 27 сентября, для обеспечения безопасности населения азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию. К настоящему времени почти полностью освобождены Физулинский и Джебраильский районы, включая города Джебраил и Физули, город Зангилан и большая часть Зангиланского района, часть Губадлинского района, поселок Гадрут и множество сел в Ходжавендском районе, поселки Суговушан и Талыш в Тертерском районе, гора Муровдаг. В ответ ВС Армении проводят теракты против мирного населения Азербайджана, обстреливая приграничные населенные пункты из артиллерии, а удаленные от фронта города – ракетами средней дальности.