Обама рассказал, кто виноват в росте числа заражений Covid-19 в США

Бывший президент США Барак Обама заявил, что вина за рекордно высокие показатели заражения коронавирусом Covid-19 в стране лежит на президенте Дональде Трампе.

"Пандемия длится уже восемь месяцев, а наблюдаются рекордные показатели заражения", - отметил Обама, выступая в штате Флорида на митинге в поддержку кандидата от демократов на предстоящих президентских выборах Джо Байдена.

"Не стоит ожидать, что Дональд Трамп вдруг начнет защищать нас. Он даже не в состоянии принять меры для собственной защиты", - поведал экс-глава государства.

Также он отметил, что Трамп "не признает наличия проблем", передает ТАСС.

На сегодняшний день в США зарегистрированы 8 578 175 случаев заражения коронавирусом. Накануне стало известно, что за минувшие сутки в стране было зафиксировано наибольшее число зафиксированных случаев заражения Covid-19 с начала пандемии. За 24 часа наличие инфекции было выявлено у 83 757 человек.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 42,7 млн, из них более 1,1 млн человек скончались. В России выявлены 1 513 877 случаев заражения.