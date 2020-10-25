Семилетний ребенок получил травмы при падении с аттракциона в Москве

Московская прокуратура проводит проверку после падения семилетнего мальчика с аттракциона в одном из торговых центров. Об этом сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Согласно предварительной информации, семилетний мальчик находился в игровой зоне детского центра, где упал с аттракциона "Тарзанка". В результате он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб брюшной стенки живота и компрессионный перелом седьмого грудного позвонка. В настоящее время ребенок находится в больнице.

Проверку будет проводить Головинская межрайонная прокуратура. Ее сотрудники оценят соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних, а также безопасности услуг для жизни и здоровья людей, пишут "Известия".