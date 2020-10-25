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Черчесов поздравил Нурмагомедова с защитой титула чемпиона UFC

Черчесов поздравил Нурмагомедова с защитой титула чемпиона UFC

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поздравил обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова с победой над американцем Джастином Гэтжи в титульном бою UFC.

"С победой! Мужчина! Ты настоящий сын своего отца! 🇷🇺 🇷🇺", - написал наставник на своей странице в Instagram.

Напомним, накануне вечером на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. Этот бой стал первым для россиянина с сентября 2019 года и первым после смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. После победы Хабиб объявил, что это был его последний бой, и он завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 боях.

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