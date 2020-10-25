Хикмет Гаджиев: атаки Армении на приграничные районы Азербайджана – это акт агрессии

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что военные нападения с территории Армении в направлении приграничных районов Азербайджана являются, согласно Уставу ООН, актами агрессии.

Ранее сегодня Минобороны Азербайджана сообщило, что Агдамский, Тертерский и Агджабединский районы страны подвергаются обстрелу со стороны вооруженных сил Армении.

"Подвергающиеся обстрелу подразделения азербайджанской армии в направлении Зангиланского, Губадлинского и Лачинского районов армяно-азербайджанской государственной границы и нападения со стороны Армении на территорию Азербайджана являются очередным актом военной агрессии Армении", – говорится в заявлении Хикмета Гаджиева.

По его словам, подобные инциденты являются продолжением агрессивных атак с использованием баллистических ракет и реактивных ракет на Гянджу, Мингечевир, Кюрдамир, Сиязан, Габалу, Хызы и другие города Азербайджана, на мирное население и гражданские объекты.

В частности, помощник президента Азербайджана напомнил, что атаки на Азербайджан в Товузском направлении армяно-азербайджанской границы, совершенные 12 июля 2020 года, тоже были признаны актом агрессии. Подобные действия, присутствие вооруженных сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана и применение военной силы против Азербайджана еще раз демонстрируют, что Армения ведет войну против Азербайджана, пояснил Гаджиев.

Кроме того, он обратил внимание на то, что эти военные авантюры Армении, являясь актами военной агрессии, преследуют провокационную цель расширения географии конфликта. Завотделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана пояснил, что Армения тем самым грубо нарушает свои обязательства перед военно-политической организацией, членом которой она является, которые подразумевают воздержание от применения силы и угрозы применения силы против других стран.

"Как заявил верховный главнокомандующий, президент Азербайджана Ильхам Алиев, у Азербайджана нет военных целей на территории Армении. Ответственность за действия Азербайджанской Республики, вынужденной принимать меры в порядке самообороны, в соответствии со статьей 51 Устава ООН, для предотвращения актов агрессии и нападения, полностью ложится на Армению", – заключил Гаджиев.

Напомним, что Армения возобновила боевые действия против Азербайджана 27 сентября, для обеспечения безопасности населения азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию. К настоящему времени почти полностью освобождены Физулинский и Джебраильский районы, включая города Джебраил и Физули, город Зангилан и большая часть Зангиланского района, часть Губадлинского района, поселок Гадрут и множество сел в Ходжавендском районе, поселки Суговушан и Талыш в Тертерском районе, гора Муровдаг. В ответ ВС Армении проводят теракты против мирного населения Азербайджана, обстреливая приграничные населенные пункты из артиллерии, а удаленные от фронта города – ракетами средней дальности.