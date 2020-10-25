Трамп о выборах президента в США: все будет хорошо

Президент США Дональд Трамп заявил в преддверии президентских выборов, что его "ничего не беспокоит".

"У нас есть 10 дней до выборов, и, знаете, меня ничего не беспокоит. Я думаю, что у нас все очень хорошо", - сказал глава Белого дома.

В качестве подтверждения своих слов он призвал ознакомиться с цифрами во Флориде.

Напомним, 3 ноября в США пройдут 59-е президентские выборы. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Борьбу за пост президента ведут республиканец Трамп и демократ Джозеф Байден.