Макгрегор обратился к Нурмагомедову

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на заявление чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, объявившего о завершении карьеры.

"Хабиб, отличное выступление. Я буду продолжать. Уважение твоему отцу и еще раз выражаю свои соболезнования. Тебе и твоей семье. С уважением, Макгрегоры", — написал Конор на своей странице в «Твиттере».

Напомним, накануне вечером на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. Этот бой стал первым для россиянина с сентября 2019 года и первым после смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. После победы Хабиб объявил, что это был его последний бой, и он завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 боях.