Меликов поздравил Нурмагомедова с защитой титула чемпиона UFC

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов поздравил обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова с победой над американцем Джастином Гэтжи в титульном бою UFC. Об этом сообщили в администрации главы и правительства Дагестана.

По словам Меликова, "весь Дагестан и вся Россия по праву гордятся своим выдающимся сыном, настоящим патриотом".

"Непревзойденные спортивные достижения Хабиба, его неутомимая работа над собой - это яркий, убедительный пример для дагестанской молодежи. Сердечно поздравляю Хабиба Нурмагомедова с победой в престижном поединке, желаю ему крепкого здоровья и благополучия", - говорится в поздравлении врио главы республики.

Он также отметил, что жители региона вновь испытывают радость и гордость за очередной триумф дагестанского бойца. "Как и многие жители республики и всей нашей страны, в этот поздний час я следил за ходом его поединка с Джастином Гэтжи за звание чемпиона UFC. Амбициозный американец всеми силами стремился оказать сопротивление, но Хабиб проявил несгибаемую волю, упорство, а, главное, верил в себя", - подчеркнул Меликов.

Кроме того, он обратил внимание на то, что несмотря на огромную личную утрату, российский боец не дрогнул и в очередной подтвердил свой высочайший спортивный и человеческий статус, передает ТАСС.

Напомним, накануне вечером на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. Этот бой стал первым для россиянина с сентября 2019 года и первым после смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. После победы Хабиб объявил, что это был его последний бой, и он завершает карьеру бойца.