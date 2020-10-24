На Ставрополье применят новый технический арсенал для борьбы с онкологией

Уже до конца текущего 2020 года три медицинских учреждения Ставропольского края получат около 130 единиц нового оборудования для эффективного лечения и обследования пациентов с онкозаболеваниями, - сообщили в краевом Минздраве.

"Краевая детская клиническая больница, Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер и Пятигорский межрайонный онкологический диспансер приобретают почти 130 единиц современного оборудования, так необходимого для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Краевой онкодиспансер получит новый компьютерный томограф, линейный ускоритель, аппарат брахитерапии, оборудование для проведения различных исследований, а также радиотерапевтический кобальтовый облучатель, который уже смонтировали инженеры предприятия-производителя из Чехии. Сейчас здесь ожидают приезда другой бригады, которая введет облучатель в эксплуатацию, - пояснили в министерстве.

Оборудование закуплено на ,1 млрд рублей за счет национального проекта "Здравоохранение", - добавили в краевом Минздраве.