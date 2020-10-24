Хабиб Нурмагомедов задушил Джастина Гэтжи во втором раунде

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов только что победил удушающим приемом своего соперника, американца Джастина Гэтжи на турнире UFC254 в Абу-Даби.

Первый раунд бойцы провели в относительном паритете сил, почти все пять минут в стойке, в равной степени боксировали и били по ногам. На последних 30 секундах Нурмагомедов провел тейкдаун, однако не успел завершить его каким-либо опасным приемом до звука гонга.

Во втором раунде Нурмагомедов повали Гэтжи после минуты в стойке и очень быстро осуществил захват-треугольник ногами, американский боец сдался после нескольких секунд удушения.

Таким образом, Хабиб Нурмагомедов досрочно выиграл свой 29-й профессиональный бой и остался непобежденным чемпионом UFC.

После победы Хабиб Нурмагомедов объявил, что это был его последний бой, и он завершает карьеру бойца. Обратившись к руководству UFC, он подчеркнул, что теперь заслуживает стать №1 в рейтинге промоушена, поблагодарил свою команду за вклад в его победу, Джастина Гэтжи - за хороший бой. Теперь, по его словам, Нурмагомедов вернется в Дагестан, к матери.

"Будьте со своими родителями", - призвал он всех зрителей его последнего поединка.