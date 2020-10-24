Нацбанк Грузии выпустит коллекционные монеты серии "Цари Грузии"

Национальным банком Грузии был объявлен конкурс на дизайн двух новых коллекционных монет из серии "Цари Грузии" на тему Царицы Тамар и Давида Строителя (Агмашенебели).

Уточняется, что монеты номиналом 5 лари, будут золотыми и серебряными. Золотая монета будет диаметром 25 мм весом 8,5 г, а серебряная, весом 17 г, будет диаметром 34 мм.

Победителей конкурса ждет денежное вознаграждение в размере двух тысяч лари за одну сторону монеты.

Регулятор также сообщает о том, что готов к выпуску первой монеты из серии "Цари Грузии" на тему Ираклия II. Далее намечен выпуск монет с изображением Давида Строителя, Царицы Тамар, Вахтанга Горгасали, Георгия V Блистательного, Баграта III Курапалата, Парнаваза I, передает Sputnik Грузия.