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Нацбанк Грузии выпустит коллекционные монеты серии "Цари Грузии"

Нацбанк Грузии выпустит коллекционные монеты серии &quot;Цари Грузии&quot;

Национальным банком Грузии был объявлен конкурс на дизайн двух новых коллекционных монет из серии "Цари Грузии" на тему Царицы Тамар и Давида Строителя (Агмашенебели).

Уточняется, что монеты номиналом 5 лари, будут золотыми и серебряными. Золотая монета будет диаметром 25 мм весом 8,5 г, а серебряная, весом 17 г, будет диаметром 34 мм.
Победителей конкурса ждет денежное вознаграждение в размере двух тысяч лари за одну сторону монеты.

Регулятор также сообщает о том, что готов к выпуску первой монеты из серии "Цари Грузии" на тему Ираклия II. Далее намечен выпуск монет с изображением Давида Строителя, Царицы Тамар, Вахтанга Горгасали, Георгия V Блистательного, Баграта III Курапалата, Парнаваза I, передает Sputnik Грузия.

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