Пашинян толкает мирных жителей на передовую 

Армения пытается возложить на Азербайджан ответственность за жертвы среди гражданского населения, призывая народ сражаться на передовой, к такому выводу походит Анатолийское агентство в материале Armenia pushes nation to front to fight Azerbaijan.

Профессор права в стамбульском Университете Едитепе Месут Хаккы Касын считает, что в связи с нападениями на мирных жителей в ходе конфликта вокруг Нагорного Карабаха ситуация в регионе стала предметом международного уголовного права. Для оценки преступлений, совершаемых в регионе, необходимо учитывать положения Гаагской и Женевской конвенций. Нападение на гражданских лиц считается серьезным военным преступлением. Несмотря на прекращение огня, азербайджанский город Гянджа подвергался атакам со стороны армянских сил, что привело к жертвам среди гражданского населения, в том числе детей, при этом Армения преднамеренно обстреливает мирных жителей, а не цели на поле боя. С 10 октября Армения нарушила два режима прекращения огня по гуманитарным соображениям в Нагорном Карабахе, на международно признанной территории Азербайджана. В минувшую субботу вступило в силу новое гуманитарное перемирие.

Цель - мирные жители

Касын подчеркнул, что целью атаки на мирных граждан было частичное или полное уничтожение национальной, этнической или религиозной группы в Карабахе, то есть это ”геноцид” и ”военное преступление”. Заявив, что систематические нападения на мирных жителей должны быть наказаны, Касын сказал: ”Армянские официальные лица, отдавшие приказ о нападении на мирных граждан, должны быть привлечены к ответственности как в случае с чилийским диктатором Аугусто Пиночетом. Цель Азербайджана - освободить свои земли. Он проявляет чуткость по отношению к мирным жителям и раненым. Армения, в свою очередь, хочет расширить фронт, не намерена покидать оккупированные территории и совершает открытое военное преступление, нападая на мирных жителей”. Профессор подчеркнул, что Армения совершает преступления не на своей территории, а в районе, который находится под оккупацией. Учитывая преступления, которые они совершили против мирных жителей, семьи этих убитых детей, подав судебные иски, обязательно будут требовать наказания властей Армении. Международный уголовный суд, учрежденный Римским статутом, имеет право судить отдельных лиц в зависимости от совершенных ими преступлений, добавил профессор.

Последние бои Пашиняна

Глава Центра евразийских исследований Алев Кылыч считает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается убедить общественность в том, что его страна ”сильна в политическом, международном и военном отношении и может бороться с Азербайджаном”. Отметив, что утверждения армянского лидера противоречат действительности, Кылыч сказал: ”Пашинян попал в очень сложную ситуацию с точки зрения общественного мнения внутри страны. Очевидно, что он проиграл по всем фронтам, но изо всех сил пытается понять, как ему удержаться”. Теперь армянский премьер обращается за помощью к своему народу, прося граждан сделать ”все, что они могут”, добавил Кылыч. По мнению эксперта, Пашинян думает, что может ”вести переговоры и искать дипломатическое решение” вместо того, чтобы уйти с оккупированных азербайджанских территорий. Однако это не приведет к разрешению конфликта.

Влияние России

Профессор права Ближневосточного университета Турецкой республики Северного Кипра Хусейн Пазарджи думает, что Пашинян своими заявлениями не подразумевает выход из карабахской зоны и его высказывания о землях, принадлежащих Азербайджану, не имеют юридической силы. ”Призыв Пашиняна к армянскому народу отправиться на фронт можно рассматривать как попытку привлечь Азербайджан к ответственности за жертвы среди мирного населения. Хотя эта ситуация показывает, что Армения сделает все возможное, чтобы не покидать Нагорный Карабах, новости с фронта доказывают успешность азербайджанской стратегии”, - говорит Пазарджи. ”Россия на данный момент дорожит всеми своими преимуществами в регионе, и ее позиция не рассматривается как проармянская. Причина в том, что Пашинян находится под американским влиянием”, - сказал Пазарджи. Эксперт добавил, что Россия играет ведущую роль в Минской группе ОБСЕ почти 30 лет.