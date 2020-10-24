МЧС сообщило о состоянии пострадавших при взрыве танкера моряков

Состояние 10 спасенных после взрыва на танкере в Азовском море, которые были эвакуированы на буксир "Сириус", оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщили в управлении МЧС по Краснодарскому краю.

Ранее Росморречфлот сообщил о взрыве на танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море в устье Керченского пролива, трех из 13 членов экипажа выбросило за борт, остальных эвакуировали. Поиски трех членов экипажа ведутся. Предварительно, взорвались пары нефтепродуктов, танкер шел в Ростов-на-Дону.

"Десять человек эвакуированы на буксир "Сириус", проводятся поисковые работы трех человек, а также обследование судна. Открытого горения на судне нет… (Состояние спасенных – прим ред) удовлетворительное", - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.