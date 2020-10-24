Магомед Анкалаев одолел Иона Куцелабу двумя ударами

Сегодня в Абу-Даби на турнире смешанных единоборств UFC254 российский боец Магомед Анкалаев победил молдаванского спортсмена Иона Куцелабу в первом раунде. Бойцы встретились в полутяжелой весовой категории.

Первые 2,5 минуты боя Анкалаев посвятил изучению слабых мест противника, постоянно держал дистанцию и не позволял ударам Куцелабы достигать цели.

Затем «проверочным» ударом в челюсть россиянин свалил молдавского бойца на пол, но тот быстро поднялся и продолжил наступать еще около 20 секунд, после чего Магомед Анкалаев тем же прямым ударом правой отправил Иона Куцелабу в нокаут.

Таким образом, для Магомеда Анкалаева это уже пятая победа в UFC в подряд, и это самая длинная серия побед в полутяжелой весовой категории промоушена.

Главным поединком вечера сегодня станет встреча чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи.