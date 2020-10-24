Посольство США в Азербайджане сообщило об угрозах терактов в Баку

Посольство США в Азербайджане на фоне нагорно-карабахского конфликта предупредило своих граждан и других иностранцев об угрозе терактов в Баку, в том числе в отелях.

"Посольство США в Баку получило заслуживающие доверия сообщения о потенциальных террористических актах и похищениях, нацеленных против граждан США и иностранцев в Баку", - сообщает американская дипломатическая миссия.

Уточняется, что теракты могут произойти в отеле JW Marriott Absheron и "других местах" в Баку.

В этой связи американское посольство советует гражданам проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей, передает РИА Новости.