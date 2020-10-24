Брат Нурмагомедова рассказал, каким стал Хабиб после смерти отца

Первый номер рейтинга ACA в полулегком весе Магомедрасул Хасбулаев, двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, рассказал, как на Хабиба повлияла смерть его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

"Он осознал, что может рассчитывать исключительно на себя. Понял, что Абдулманапа больше нет рядом, поэтому в некоторых моментах стал выкладываться гораздо больше, чем раньше", - сказал Хасбулаев в интервью RT.

По его мнению, Хабиб Нурмагомедов подходит к бою с временным чемпионом промоушена Джастином Гэтжи гораздо более мотивированным, чем к предыдущим битвам.

Помимо этого, Хасбулаев отметил, что Хабиб не позволяет себе кичиться статусом чемпиона. "Он на равных общается со своими партнёрами по команде, постоянно поддерживает их и дает советы", - заключил спортсмен.