В Азовском море на российском танкере прогремели взрывы

В Азовском море на российском нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов" прогремели два взрыва, удалось спасти шесть членов экипажа, трое оказались за бортом, сообщил представитель экстренных служб региона.

Он уточнил, что всего на судне находились 13 человек.

В МЧС уточнили, что танкер следовал из порта Кавказ в Ростов-на-Дону. По предварительной информации, в момент инцидента танкер был пустой.

В настоящий момент к "Генералу Ази Асланову" идут три спасательных судна.

В свою очередь, в пресс-службе Росморречфлота сообщили, что на танкере произошел взрыв паров нефтепродуктов, судно накренилось, передает РИА Новости.