Главная » Новости
Ситуация в Карабахе

В Азовском море на российском танкере прогремели взрывы

В Азовском море на российском танкере прогремели взрывы

В Азовском море на российском нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов" прогремели два взрыва, удалось спасти шесть членов экипажа, трое оказались за бортом, сообщил представитель экстренных служб региона.

Он уточнил, что всего на судне находились 13 человек.

В МЧС уточнили, что танкер следовал из порта Кавказ в Ростов-на-Дону. По предварительной информации, в момент инцидента танкер был пустой.

В настоящий момент к "Генералу Ази Асланову" идут три спасательных судна.

В свою очередь, в пресс-службе Росморречфлота сообщили, что на танкере произошел взрыв паров нефтепродуктов, судно накренилось, передает РИА Новости.

4950 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости

Карабахнеоконченный конфликт
11936 дней



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!