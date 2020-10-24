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Ситуация в Карабахе

В Центре Гамалеи сообщили сроки окончания пандемии коронавируса

В Центре Гамалеи сообщили сроки окончания пандемии коронавируса

Ситуация с распространением коронавируса может стабилизироваться к следующему лету, сообщил вирусолог Центра имени Гамалеи, профессор Виктор Зуев.

"Думаю, что в июле будут значительные улучшения", - предположил исследователь.

По его словам, пневмотропные вирусы "боятся" тепла.

Зуев добавил, что снижению заболеваемости также будут способствовать усиление масочного режима и вакцинация.

Ученый также сообщил, что растет число переболевших коронавирусом, что вносит свой вклад в копилку иммунной прослойки, которая должна достигнуть 60%, чтобы создать тупиковую ситуацию для вируса, передает РИА Новости.

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