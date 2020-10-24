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Ситуация в Карабахе

О чем договорились на полусекретной встрече экс-президенты Армении и "НКР"?

О чем договорились на полусекретной встрече экс-президенты Армении и &quot;НКР&quot;?

На минувшей неделе в Армении прошла встреча, участие в которой приняли бывшие президенты республики Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян, Серж Саргсян, а также "экс-президенты" самопровозглашенного режима "НКР" Аркадий Гукасян и Бако Саакян. Встреча не была тайной, однако ее подробности в армянских СМИ не разглашаются.

Может показаться, что сложнейшая ситуация на фронте заставила армянских политиков, считавшихся до последнего времени непримиримыми оппонентами (Тер-Петросян и Кочарян, Тер-Петросян и Саргсян), оставить в стороне противоречия и попытаться создать общую стратегию дальнейших действий на карабахском направлении. Однако Левон Тер-Петросяна последние 20 лет не играл роли в армянской политике, и его активность в период военных действий выглядела неожиданной.

О чем могли говорить четыре "героя карабахской войны" с обвиненным в свое время в трусости Тер-Петросяном? Очевидно, не о деоккупации Карабаха, поскольку в таком случае присутствие Тер-Петросяна за одним столом с сепаратистами было бы невозможно. Тем не менее первый президент Армении остается своеобразным связующим мостом между карабахским кланом и нынешней армянской властью, которая налаживает контакты со вторым поколением карабахских сепаратистов.

В обществе быстро распространился слух об обсуждении вариантов челночной дипломатии из Армении в Россию. Делегацию якобы должны будут возглавлять Левон Тер-Петросян и второй президент Армении Роберт Кочарян, желающий посетить Москву и просить аудиенции у Владимира Путина, с которым у него сохранились нормальные отношения. О чем могут говорить Путин и Кочарян непонятно, поскольку российский президент придерживается позиции дипломатического решения кризиса.

Нынешний премьер Никол Пашинян внимательно следит за тем, чтобы процесс формирования в Армении коалиции политических сил пророссийской направленности, которая должна стать противовесом прозападному крылу в правительстве Пашиняна, не имел дальнейшего оформления. Именно против такой коалиции направлены патриотические обращения Пашиняна к нации - дескать, сейчас не время критиковать власть, всем нужно объединиться перед лицом противника. Премьер сам названивает лидерам зарубежных стран. Тем не менее встречи экс-президентов Армении и непризнанной "НКР" Пашинян находит полезными. Эскалация в Карабахе вывела премьера из зоны комфорта – он сугубо гражданский человек, профессиональный оппозиционер, вынужденный руководить воюющей страной без ресурсов и средств для долговременной военной кампании. Сейчас ему особенно трудно поддерживать свой имидж и авторитет на фоне предшественников – "легендарных" полевых командиров, которые якобы разгромили азербайджанскую армию на фронтах Карабаха в 1990-х.

Вполне вероятно, что Кочарян и Саргсян, при поддержке Гукасяна и Саакяна выступили с предложением помочь Пашиняну, не способному отстоять результаты деятельности армянских сепаратистов, в обмен на прекращение политического преследования со стороны новых властей, с чей подачи Роберт Кочарян раз за разом отправлялся под арест.

Пашинян, вероятно, не доверяет Саргсяну или Кочаряну, но доверяет Тер-Петросяну, который, несмотря на политические противоречия, не питает откровенной ненависти в отношении "карабахского клана" способного насильственным образом расправляться с политическими оппонентами. Придя к власти, сепаратисты не арестовали и не выдворили Тер-Петросяна за пределы Армении, позволив ему оставаться скромной фигурой в армянской политике. Сейчас они поддерживают связи с обеспеченным зарубежным армянством, готовым (не безвозмездно!) финансировать войну. Особый интерес представляют условия помощи, которые будут продиктованы сепаратистами, поскольку, скорее всего, прекращением политического преследования дело не ограничиться.

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