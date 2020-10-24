В Аргуне загорелась АЗС

В Чечне в Аргуне на АЗС загорелась одна из пяти цистерн, прибывшие на место спасатели тушат пожар, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 18.10 поступило сообщение о том, что произошло возгорание на АЗС в городе Аргун. Всего на АЗС пять цистерн. Горит одна. Проводится работа по тушению пожара и защите соседних резервуаров, а также соседних строений", - сообщили в чрезвычайном ведомстве.

При этом уточняется, что на месте инцидента находятся 55 пожарных и 8 единиц техники.

Возгорание произошло на автозаправке "Устрада", горит емкость с газом, есть угроза взрыва.

На данный момент информация о пострадавших не поступала, передает РИА Новости.