Франция отозвала своего посла из Турции после слов Эрдогана о Макроне

Французские власти осудили заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о "нездоровой психике" французского лидера Эммануэля Макрона.

По данным агентства France-Presse, из-за инцидента Франция отозвала своего посла в Анкаре для консультаций.

Ранее Эрдоган прокомментировал слова своего французского коллеги Эммануэля Макрона о "просвещенном исламе". Турецкий политик заявил, что Макрону следует "лечить свою психику". По словам Эрдогана, глава государства не должен демонстрировать такое отношение к мусульманам в своей стране.

Накануне Макрон выступил с речью о борьбе с сепаратизмом во Франции. Он отметил, что 9 декабря представит законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей. В рамках инициативы власти страны намерены бороться с сепаратизмом мусульман через образование детей, сообщает news.ru.