В Дагестане задержали подозреваемых в убийстве экс-бойца ММА

В Дагестане Хасавюртовский городской суд заключил под стражу двух жителей республики, задержанных по делу об убийстве экс-бойца ММА Шамиля Абдулмуслимова. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

"Сегодня Хасавюртовский городской суд избрал в отношении двух местных жителей - отца и сына, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), меру пресечения в виде заключения под стражу на 10 дней, то есть до 2 ноября 2020 года", - сказала Мамаева.

По ее словам, в случае предъявления подозреваемым обвинения в течение 10 дней "мера пресечения в виде заключения под стражу будет считаться избранной сроком на 2 месяца, то есть до 23 декабря 2020 года".

По версии следствия, 22 октября в кафе-ресторане в Хасавюрте нашли тело 35-летнего местного жителя с огнестрельным ранением. По горячим следам установили и задержали подозреваемых в убийстве. Ими оказались 24-летний и 53-летний местные жители, передает ТАСС.