Меликов призвал отказаться от иностранных названий ресторанов в Дагестане

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал предпринимателей региона отказаться от иностранных названий кафе и ресторанов.

"Если какое-то кафе, то обязательно "Сан-Франциско", "Лос-Анджелес", "Гавана". Других букв нет, кроме латинских? Когда все зло идет оттуда. А мы их позиционируем. Пусть названия соответствуют тому месту, в котором мы проживаем. Пусть это будут "Дербентские огни", "Дагестанский рассвет". Такое ощущение, что в чикагских трущобах находишься. Да и сама реклама не отвечает нравственным ценностям", - заявил и.о.на заседании по развитию градостроительства.

Кроме того, Меликов подверг критике архитектурный облик Махачкалы, в том числе рекламные щиты и вывески торговых объектов, передает РИА Новости.