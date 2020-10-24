Виталий Кличко заразился COVID-19

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что заразился коронавирусной инфекцией и ушел на самоизоляцию, в настоящее время его самочувствие хорошее. Об этом Кличко написал в своем Telegram-канале.

"Коронавирус подкрался в самый неподходящий момент. Сегодня получил положительный результат теста. Работа мэра во время пандемии, конечно, предполагает постоянный риск. Общение с людьми, проверка больниц. В частности, регулярно бывал и в инфекционных отделениях, где лечат больных COVID-19. Пытался беречься. Учитывая специфику работы, регулярно делал тесты. Сегодняшний, к сожалению, неутешительный. Чувствую себя хорошо. Но должен уйти на самоизоляцию", - написал Кличко в своем Telegram-канале.

Он добавил, что работу будет продолжать из дома.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что за минувшие сутки в Киеве коронавирусом заболели 560 человек.