Вирусолог рассказал о способе определения бессимптомного коронавируса

Профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский заявил, что бессимптомное течение коронавируса можно выявить только с помощью теста на инфекцию.

Он подчеркнул, что это единственный способ определить заражение. При этом Аграновский обратил внимание на то, что тесты не обладают стопроцентной точностью.

"Когда человек уже переболел, тогда тест на коронавирус ничего не покажет — нужно проверять на антитела", — пояснил вирусолог.

Кроме того, по мнению Аграновского, долгосрочных последствий для здоровья у перенесших коронавирус бессимптомно возникнуть не должно, передает РИА Новости.