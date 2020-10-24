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Ситуация в Карабахе

В Москве увеличилось число ДТП с каршеринговыми авто

В Москве увеличилось число ДТП с каршеринговыми авто

В Москве за девять месяцев текущего года число ДТП с пострадавшими с участием каршеринговых автомобилей увеличилось на 1,8%. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта российской столицы.

"За 9 месяцев 2020 по сравнению с прошлым годом число ДТП с пострадавшими выросло на 1,8%, количество погибших не изменилось, а процент раненых снизился на 6,4%", - отмечается в сообщении.

В этой связи ведомство призвало тех, кто пользуется каршерингом, соблюдать ПДД, а операторов каршеринга - следить за водителями и не допускать нарушений, пишет РИА Новости.

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Вестник Кавказа

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