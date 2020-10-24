Трамп проголосовал за Трампа на досрочных выборах

Президент США Дональд Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах в городе Уэст-Палм-Бич, штат Флорида.

Трансляция велась в YouTube-канале предвыборного штаба действующего президента США.

Уточняется, что на избирательный участок президент прибыл без супруги.

В сопровождении небольшого количества людей президент в маске зашел на участок, а спустя 15 минут вышел обратно. Он заверил журналистов, что голосование хорошо организовано и безопасно. На время общения он снял маску.

"Я проголосовал за парня по имени Трамп", - приводит РИА Новости слова американского лидера.

Напомним, президентские выборы в США пройдут 3 ноября, но в ряде штатов уже началось досрочное голосование.