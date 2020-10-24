МИД России опубликовало заявление в связи с гибелью в Гяндже Артура Маякова

Министерство иностранных дел России на официальной странице в Twitter опубликовало заявление в связи с гибелью в Гяндже российского гражданина Артура Маякова.

"24 октября этого года власти Азербайджана уведомили посольство о том, что в больнице города Гянджа от полученных в результате ракетного обстрела 17 октября текущего года ранений скончался гражданин России Маяков Артур Васильевич, 2007 года рождения. Посольство находится в постоянном контакте с представителями исполнительной власти города Гянджа и родственниками погибшего, оказывает им необходимое содействие", - сообщает МИД РФ.

"В связи с этим скорбным событием посольство выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - добавили в МИД.

Похороны Маякова состоялись сегодня в Гяндже.