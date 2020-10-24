Анкара: покупка С-400 не противоречит интересам НАТО

Турецкая сторона ожидает от НАТО вместо критики в связи с покупкой российских зенитных комплексов (ЗРК) С-400 альтернативных технических решений. Об этом сообщили в Минобороны республики.

В турецком оборонном ведомстве подчеркнули, что республика является членом альянса и ожидает дружественного отношения к себе со стороны других стран-членов НАТО.

"Мы ждем от наших союзников (по НАТО – прим ред) и друзей, что вместо того, чтобы делать заявления, которые разрушают наши отношения, они сфокусируются на переговорах по поиску дополнительных разумных технических мер, альтернативных С-400", - отметили в Минобороны Турции.

Турецкая сторона также отвергла обвинения США в том, что приобретение С-400 противоречит интересам НАТО. "Турция выполняет все свои обязательства в рамках альянса", - приводит РИА Новости сообщение Минобороны Турции.