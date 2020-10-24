С начала конфликта в Карабахе погибли 65 мирных граждан Азербайджана

С начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе погибли 65 мирных граждан Азербайджана, еще 297 человек были ранены. Об этом сообщили в генпрокуратуре республики.

Ранее сообщалось, что число жертв среди азербайджанских школьников увеличилось до восьми.

Сегодня в результате ракетного обстрела армянскими подразделениями села Кабирли Тертерского района погиб юноша 2004 года рождения, учившийся в 10 классе средней школы села Хорузлу.

Напомним, что Армения возобновила боевые действия против Азербайджана 27 сентября, для обеспечения безопасности населения азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию. К настоящему времени почти полностью освобождены Физулинский и Джебраильский районы, включая города Джебраил и Физули, город Зангилан и большая часть Зангиланского района, часть Губадлинского района, поселок Гадрут и множество сел в Ходжавендском районе, поселки Суговушан и Талыш в Тертерском районе, гора Муровдаг. В ответ ВС Армении проводят теракты против мирного населения Азербайджана, обстреливая приграничные населенные пункты из артиллерии, а удаленные от фронта города – ракетами средней дальности.