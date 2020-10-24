Гасан Гасанов: "Карабахский регион на протяжении 2700 лет является азербайджанской территорией"

После обретения Азербайджаном независимости первым главой правительства независимой республики стал Гасан Гасанов. Позже он занимал пост постпреда Азербайджанской Республики при ООН, возглавлял МИД Азербайджана, а сейчас занимает пост Чрезвычайного и Полномочного посла в Польше и занимается изучением истории своей страны. Полтора года назад во Всероссийской Государственной библиотеке иностранной литературы имени М. И. Рудомино прошла презентация книги Гасана Гасанова "Александр Македонский и Атропат", посвященной древнейшей истории Азербайджана. Сегодня, в контексте происходящего вокруг Нагорного Карабаха, понимание древней истории Азербайджана обретает особую актуальность.

- Вы можете дать историческую справку о Карабахском регионе Азербайджана? Как выглядела геополитическая ситуация этого региона в древности?

- "Карабах" - название позднее, поэтому, учитывая, что в древности регион так не назывался, мы будем использовать название "Восточная часть Южного-Кавказа" и "Кура-Араксское междуречье". Наиболее ранние сообщения о народах, проживающих в Восточной части Южного Кавказа и Кура-Араксском междуречье, имеются в ассирийских клинописных текстах. В начале VIII в. до н.э., согласно ассирийским источникам, здесь располагалась страна под названием "Гамир". Страна эта была названа в честь его населения, которое было тюркоязычными киммерийцами, носителями археологической культуры, известной в советской науке под названием "срубная культура". Кстати говоря, эти же источники сообщают, что в 714 г. до н.э. царство Урарту попыталось вторгнуться в этот регион, но они были побеждены армией Гамира, и в результате чего урартский царь Руса I покончил жизнь самоубийством. Согласно сообщению Геродота, позднее в этот регион начали прибывать сако-скифы. В 673 г. до н.э. скифы захватили власть в этой стране, и она, согласно тем же ассирийским клинописным текстам, стала называться "Ашгуз".

- Насколько эта этническая картина отражалась в позднейших, в частности в греко-римских источниках?

- Древнеперсидские Бисутунские наскальные тексты (VI в. до н.э.) сообщают, что в Кура-Араксском междуречье живут саки-тиграхауда, что переводится с персидского как "саки с остроконечными шапками". Геродот в V в. до н.э. сообщает, что здесь проживали "скифы-ортокорибантии", что также переводится с греческого как "скифы с остроконечными шапками". Арриан (II в.) говоря о событиях IV в. до н.э., когда на южный Кавказ вторгся Александр Македонский, отмечает, что "здесь проживали сакесины и албаны". Современный американский исследователь Адриенна Мэйор считает, что Нушаба - это "сакская царица из Кавказской Албании" и добавляет: "Ученые полагают, что Нушаба была создана Низами по образцу сако-скифской женщины-лидера из Сакасены, недалеко от Барды, в центральном Азербайджане". Во втором веке до н.э. Плиний также размещает сакасанов в регионе Кура-Араксского междуречья. Страбон (I в. до н.э.- I в. н.э.) сообщает, что "Сакасена граничит с Албанией". Как видите, на протяжении восьми веков, в регионе Кура-Араксского междуречья, согласно ассирийским, древнеперсидским и греко-римским источникам, жили киммерийцы и ашгузы (Ассирийские тексты), а также другие скифо-сакские народы: саки с остроконечными шапками (Бисутун), скифы с остроконечными шапками (Геродот), сакесины (Арриан), сакасаны (Плиний), сакасены (Страбон), которые исследователями относятся к тюркоязычным этносам.

- Как и когда возникла связь Кура-Араксского междуречья со страной под названием "Атропатена"?

В начале VII в. до н.э. с севера, через современный Дербент, в регион начали прибывать скифы, о которых сообщает Геродот. Но здесь они застают саков, которые ранее прибыли по южному побережью Каспийского моря. Геродот говорит, что скифы и саки — один и тот же народ. Они здесь объединяются и представляют собой мощный военный потенциал. В 623 г. скифо-саки становятся, как говорит Геродот, гегемонами региона, на 28 лет, т. е. до 594 г. до н.э. Римский автор Аммиан Марцеллин говорит, что в результате разрушения Ассирийской империи образовалась новая страна под названием "Атропатена". Сирийская хроника "Кархи де бет Селох" также сообщает о том, что в результате падения Ассирийской империи была создана новая страна под названием "Адорбайган". В Ново-Вавилонском клинописном тексте говорится, что Ассирийская империя была разрушена в 612 г. до н.э., то есть в период скифской гегемонии. В этом тексте говорится, что империю разрушил народ умман-манда, под которым подразумевались скифы. Античные авторы Диодор и Курций Руф также однозначно сообщают, что Ассирийскую империю разрушили скифы. То есть можно утверждать, что страна Атропатена/Адорбайган была создана в 612 г. до н.э. именно скифами, правившими в восточной части Южного Кавказа, в царстве Ашгуз, а Кура-Араксское междуречье изначально входило в состав страны Атропатена/Адорбайган. Поэтому утверждения о том, что название "Азербайджан" касается лишь южных от реки Аракс территорий, надуманно и не имеет под собой никакой источниковедческой основы.

- Какие народы участвовали в создании страны под названием Атропатена/Адорбайган и населяли его?

- Согласно сообщениям ново-вавилонских и древнегреческих источников, войну по разрушению Ассирийской империи возглавляли два народа - скифо-саки и вавилоняне, с некоторым участием мидян. После разрушения Ассирийской империи завоеванные земли были разделены между скифами и вавилонянами. Вавилоняне создали свое царство и присоединили часть ассирийских земель. На долю скифов, наряду с собственно их царством Ашгуз (вся восточная часть Южного Кавказа, включая Кура-Араксское междуречье), дополнительно пришлись земли ассирийских союзников Манна и Урарту, а также большая часть собственно ассирийских земель. Страну Атропатена/Адорбайган, как свидетельствуют источники, создали скифо-саки, в ассирийских и греко-римских источниках называемые quz, которых исследователи идентифицировали с древними огузами. В то же время, в момент создания Атропатену/Адорбайган населяли и участвовали в создании этого государства его коренные жители, кавказо-язычные, ирано-язычные и семито-язычные народы, которые являются равноправными гражданами Азербайджана.

- Какую территорию занимала Атропатена/Адорбайган на момент своего образования?

- Геродот (V в. до н.э.) сообщает, что западные границы страны скифов простирались до реки Галис в Анатолии (cовременная река Кызыл-Ирмак). Полибий (200 г. до н.э.), имея в виду Атропатену и ее правителя, сообщает об этом более подробно: "Артабазан…почитался могущественнейшим и мудрейшим из владык и господствовал над так называемыми "атропатиями" и пограничными с ними народами…Область Артабазана, которая лежит подле Мидии, отделяясь от нее только промежуточными горами; некоторые части ее, что выше Фасиса (современная река Риони, в Грузии), господствуют над Понтом (современное Черное море), и область доходит до Гирканского моря (современное Каспийское море). Здесь живет народ воинственный, преимущественно доставляющий конницу и вообще имеющий достаток во всем, что требуется для войны. Царство это сохранилось еще от времен персов, ибо при Александре его проглядели". Как видно из сообщений Геродота и Полибия, Атропатена занимала все пространство от Южного Кавказа до Мидии, от Каспийского моря до реки Галис в Анатолии. Становится ясным, что Кура-Араксское междуречье, где расположен сегодняшний Карабахский регион, начиная с VII в. до н.э., когда была создана страна под названием "Атропатена/ Адорбайган", входил в его состав.

- Как складывалась дальнейшая судьба Кура-Араксского междуречья, то есть современного Карабахского региона?

- В III в. образовалась новая Персидско-Сасанидская империя, которая покорила Атропатену и Албанию и объединила их в своем составе, в единую область под названием "Адурбадкан". Таким образом, с VII в. до н.э. и до I в. до н.э., Кура-Араксское междуречье входило в состав царства Атропатена. С I в. до н.э. и до VII в. н.э. Кура-Араксское междуречье входило в состав Албанского царства, при этом с III в. вместе с Азербайджаном была под контролем Сасанидской империи в качестве единой области - Адурбадкан. В этот период истории одна из областей Албании называется "область Багасакан", т. е. область, где жили два народа - саки и баги.

- Мы приблизились к VII веку, когда в Азербайджан и Албанию вторглись арабы. Что происходит с Кура-Араксским междуречьем?

- К приходу первых арабов (VII в. н.э.) название "Албания" выходит из употребления. По всей вероятности, это было вызвано 300-летним его пребыванием в составе Сасанидской области Адурбадкан. С того времени Кура-Араксское междуречье начинает называться "Аран". Арабский географ Ал-Хамави (XII-XIII вв.) сообщает, что Аран - неарабское название. Фраза Х. Казвини (историк XIII в.периода династии Хулагуидов родом из города Казвин ) о том,что Арран "это земля между двумя реками" фактически является этимологией этого топонима. Аран происходит от тюркского слова "ара/между, промежуток" и охватывает всю территорию Кура-Араксского междуречья в регионе Южного Кавказа. В период Арабского халифата Аран и Азербайджан (эта фонетическая форма появилась с приходом арабов) были объединены в единую область под управлением арабского наместника, а арабские авторы весь Южнокавказский регион, включая Кура-Араксское междуречье, называют "Азербайджан". Под руководством тюркской династии Саджидов (в начале X века) Азербайджан, включая Южнокавказский регион и регионы вокруг озера Урмия, выходит из состава Арабского халифата и провозглашает независимое Азербайджанское государство. В дальнейшем, в период правления династий Саларидов и Раввадидов, Азербайджан сохранял свою территориальную целостность. С XI в. начинается период, в течение которого Азербайджан становится неизменной метрополией великих тюркских империй. В период правления тюркской династии Сельджукидов и Ильденизидов Кура-Араксское междуречье контролируется этими династиями, а города междуречья Барда, Гян­джа и Нахчыван, являются губернскими центрами или столи­цами.

- Вы упомянули источники, согласно которым с VII века, после арабов, Кура-Араксское междуречье начало называться "Аран". А когда регион стал называться "Карабах"?

- Историк XIII в. Ф. Рашидаддин сообщает, что к моменту прихода первых Чингизидов Кура-Араксское междуречье все еще называется "Аран". Впервые название "Карабаг Аранский" упоминается чуть позднее, в период правления Азербайджаном династии Хулагуидов, Чингизидов, которое началось в 1256 году. При этом он подчеркивает, что "в состав административ­ного подразделения Азербайджана входит Гарабаг". Важно отметить, что Ф. Рашидаддин относительно Южнокавказского региона пользуется одновременно тремя топонимами: Ширван, Аран и Карабаг. Возможно, Ширван охватывает регион севернее реки Кура, Аран -все Кура-Аракское междуречье, а Карабаг - ту часть междуречья, которая и ныне называется Карабагом. Ф.Рашидаддин отмеча­ет, что правитель империи, сын Хулагу-хана, Абага-хан, "столицу Тебриз установил местом царского пребывания, а зимним становищем избрал Аран". Это подтверждается другим сообщением Ф. Рашидаддина о том, что Газан-хан Хулагуид, приняв ислам, инаугурацию и восшествие на ханский престол в качестве мусульманского правителя Азербайджана осу­ществил 3 ноября 1295 года в Карабаге Аранском. Приоритетный характер Карабахского региона сохранился и при последующих династиях, правивших Азербайджаном. Ал-Ахари (XIV в.), описывая период правления Джелаирида Шейха Увейса [XIV в.], пишет: "Карабаг, который был столицей Арана". Хамдаллах Казвини [XIV в.] пишет, что "граница Карабаха простиралась до реки Араз". Автор XIX в. Г.З. Ширвани подчеркивает, что "Гарабаг является областью Азербайд­жана. Имеет много богатств, население - тюрки". В пе­риод правления Сефевидов Азербайджан был разделен на четыре беглярбекства: Ширванское, Гарабагское, Чу­хурсаадское [или Эриванского] и Азербайджанское [или Табризское]. После распада империи, руководимой Надир-шахом, Карабагское беглярбекство вы­делилось в самостоятельное Карабахское ханство, созданное Панах-ханом Джеванширом.

- А как возникло название "Карабаг"?

- С моей точки зрения, версию, когда "Карабаг" этимологизируют как "Черный сад", можно отнести только к периоду оккупации этой территории Арменией. На самом деле, слово "гара" имеет несколько значений, в том числе - "народ". Что касается слова "баг" ("баг" в значении "сад" - не тюркское, а согдийское слово) - это этноним, то есть название народа, который, согласно М. Каганкайтуклу, жил в регионе Албании, называемой "область багов". Подобное утверждает и наш историк Сара Ашурбейли. Таким образом, "Карабаг" означает "народ Багов" или "страна народа Багов" или "земля народа Багов". У читателя может возникнуть вопрос в связи с тем, что, что мы на протяжении всего интервью говорили о том, что перечисленные древнеазербайджанские царства создали скифо-саки: "Кто же были Баги в таком случае?" Источники дают ответ и на этот вопрос. Сара Ашурбейли говорит, что в Албании была область и город Багасакан, при этом она идентифицирует эту область с Мильской степью, а город - с городом Байлакан. Багасакан упоминается и в сообщениях о первых арабских завоеваниях в Албании. Есть основание признать, что Баги - это один из скифо-сакских народов.