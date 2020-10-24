Эрдоган: Европа готовит свой конец

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Европа "готовит свой конец", "открыв фронт против мусульман". Таким словами он прокомментировал прошедшую в среду операцию немецкой полиции в мечети Мевляна в Берлине во время мусульманской молитвы.

В операции, по информации СМИ, участвовали около 150 полицейских, которые ходили в ботинках по молитвенным коврикам.

"Совершая такие нападки на права мусульман, которые являются гражданами (стран Европы), европейский фашизм перешел в новую фазу. Европа готовит свой собственный конец фронтом, который она открыла против мусульман. Если они не избавятся от этого как можно быстрее, то такая болезнь разрушит Европу изнутри", - приводит РИА Новости слова Эрдогана, сказанные во время выступления в городе Кайсери.