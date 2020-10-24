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Юрий Швыткин: F-35 не прорвет российскую оборону

Юрий Швыткин: F-35 не прорвет российскую оборону

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что характеристики американского истребителя F-35 на сегодняшний день не позволяют превзойти средства ПВО России.

Такими словами он прокомментировал доклад экспертов стратегического аналитического центра RAND о том, что американский истребитель пятого поколения F-35 является единственным самолетом в мире, способным противостоять России в случае возможного конфликта в Европе.

Парламентарий подчеркнул, что российская система ПВО является самой совершенной в мире. При этом он пояснил, что средства борьбы с воздушными целями противника - это не только непосредственно ПВО, но и ряд других возможностей.

"Поэтому, безусловно, нельзя сказать, что самолет F-35 плохой, но его характеристики на сегодняшний день не позволяют превзойти средства противовоздушной обороны вооруженных сил РФ", - приводит РИА Новости слова депутата.

Швыткин добавил, что продвижение самолета F-35 в страны Европы еще раз подчеркивает лоббирование военно-промышленного комплекса США и навязывание его Европе.

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Вестник Кавказа

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