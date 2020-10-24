У мэра Стамбула Икрема Имамоглу нашли коронавирус

Мэр Стамбула Икрем Имамоглу заразился коронавирусом, сообщил пресс-секретарь администрации мегаполиса Мурат Онгюн.

По его словам, состояние здоровья Имамоглу оценивается как удовлетворительное. "Состояние его здоровья удовлетворительное, он начал курс лечения в больнице", - сообщил Онгюн на своей странице в Twitter.

При этом накануне глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что 40% всех случаев заражения коронавирусом в стране приходится именно на Стамбул.

На сегодняшний день общее число инфицированных в стране превысило 357 тыс, умерли 9 658 человек, выздоровели 311 520 пациентов, передает ТАСС.