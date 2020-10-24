Узеир Джафаров: армянская армия полностью деморализована

Оккупационные ВС Армении на сегодняшний день полностью деморализованы. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал военный эксперт Узеир Джафаров.

По его словам, на сегодня обстановка на фронте остается напряженной, но все находится под контролем ВС Азербайджана. "Особых оснований для беспокойства нет. Наши солдаты продолжают выполнять поставленные задачи. Они очень близки к решению долгожданной задачи, то есть полному освобождению оккупированных территорий. Все идет по плану", - рассказал он.

"Сегодня армянская армия деморализована окончательно. Она ведет эту борьбу из последних сил. У них уже не хватает боеприпасов, у них не хватает горюче-смазочных материалов, не хватает продовольствия. Уже через два дня будет ровно месяц, как наши войска, ведут активную, по-мужски борьбу против армянских захватчиков. Армения придерживается другой позиции: они обстреливают азербайджанские гражданские объекты, гражданское население, бьют по гражданской инфраструктуре", - напомнил эксперт.

"Все это ничего не изменит. Я считаю, что судьба карабахской войны предрешена. Армения на долгие годы не забудет, какой она получила удар со стороны азербайджанских воинов. Очень скоро все начнется для Армении в другом ключе. Скоро и премьер-министр Никол Пашинян, и глава Минобороны Давид Тоноян, и другие - они будут вынуждены отвечать за свои преступления, за то, что они обманывали армянское население", - заверил Узеир Джафаров.

"Я считаю, что на днях, может быть, даже в ближайшие часы, мы услышим новые сообщения об освобожденных территориях Азербайджана. В этом я никогда не сомневался и сегодня не сомневаюсь. Я считаю, что те мосты, которые были предоставлены Армении со стороны Азербайджана - чтобы они приняли правильное решение и освободили наши оккупированные территории, - власти Армении сожгли эти мосты. Накануне президент АР Ильхам Алиев сказал, что никакого референдума на территории освобожденного Карабаха не будет. Это говорит о том, что армяне упустили и этот шанс. Вот что можно сказать по последним событиям", - заявил он.

Говоря о том, что сейчас азербайджанская армия вплотную подошла к Лачину, эксперт напомнил, что освобождение Лачинского коридора - это освобождение самого Лачина и Шуши. "Если армия Армении деморализована, если ее военнослужащие все бросают и убегают, разве смогут они там удержаться. Ранее было принято очень важное решение: ВС Азербайджана с южной и северной сторон берет в кольцо армянское вооруженное формирование, которое останется в котле. Они вынуждены будут сдаться, а если не будут сдаваться, то будут уничтожены. Это нормальная логика с военной точки зрения. Так что с Лачинским коридором у Азербайджана особых проблем не будет. Там уже взяты под контроль стратегически важные высоты", - уточнил Узеир Джафаров.

"Я думаю, что через несколько дней война закончится большой победой азербайджанской стороны. Армения на долгие годы не забудет этого. Ее власти хотели себя успокоить, мол, у нас сильная армия, за эти годы мы создали защитные инженерные сооружения. Президент Ильхам Алиев сказал, что было очень тяжело, но тем не менее азербайджанские солдаты с честью выполнили поставленные задачи, и все идет к завершению всей этой контрнаступательной операции", - заключил эксперт.