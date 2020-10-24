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Ситуация в Карабахе

Еще 792 случая коронавируса зафиксировано в Азербайджане

Еще 792 случая коронавируса зафиксировано в Азербайджане

Еще 792 случая COVID-19 выявлено в Азербайджане, вылечились 220 пациентов, скончались восемь заболевших, сообщает Оперативный штаб.

За весь период в стране выявлено 49013 случаев заражения коронавирусом, из них 41051 пациент вылечился, произошло 664 летальных исхода. Число активных больных составляет 7298.

За прошедшие сутки в Азербайджане было сделано 11353 теста на COVID-19, за все время - 1281497 тестов.

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