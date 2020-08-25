Билл Гейтс вложил еще $78 млн в спутниковую компанию

Основатель Microsoft Билл Гейтс инвестировал $78 млн в американскую компанию Kymeta, которая занимается разработкой и изготовлением высокоскоростных спутниковых систем и антенн, сообщил представитель компании во вторник.

Это уже не первая инвестиция Гейтса в эту компанию и подобные проекты, пишет Reuters.

В конце этого года Kymeta планирует запустить услугу ежемесячной подписки на спутниковый Интернет для государственных заказчиков, сказал президент и главный операционный и финансовый директор Kymeta Уолтер Бергер.

По словам Бергера, Kymeta ведет переговоры с различными компаниями, размещающими спутники на низкой околоземной орбите.

Компания Kymeta, чей головной офис расположен в Редмонде (штат Вашингтон), занимается производством портативных спутниковых приёмников для выхода в Сеть из любой точки мира.

Ранее Kymeta объявила о приобретении компании Lepton Global Solutions LLC.