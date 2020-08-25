ЕНД и "Европейская Грузия" потребовали снять с выборов "Альянс патриотов"

Грузинские оппозиционные партии "Единое национальное движение" (ЕНД) и "Европейская Грузия" потребовали снять с парламентских выборов партию "Альянс патриотов". Об этом 25 августа сообщает телеканал "Мтавари архи".

Соответствующее решение на основании появившихся в СМИ слухов о том, что Россия выделит партии $700 тыс. Член ЕНД Тина Бокучава на этом основании заявила журналистам, что информацию, опубликованную в статье, нужно изучить прокуратуре, так как финансирование политических партий из-за рубежа в Грузии запрещено.

"Единственным верным решением было бы снять "Альянс патриотов" с выборов", - заявила Бокучава, добавив, что "в нормальном государстве такого бы не произошло".

С аналогичным требованием также выступил и один из лидеров "Европейской Грузии" Серги Капанадзе, передает "Грузия Online".