Глава Ростуризма назвала успешным старт продаж туров с кешбэком

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что считает успешным старт программы поддержки внутреннего туризма с возможностью частичного возврата средств.

Ключевая задача Ростуризма - "сделать отдых для тех, кто решил провести его в России, доступнее и разнообразнее", подчеркнула она. "Программа также должна помочь бизнесу преодолеть негативные последствия кризиса", - приводит слова Догузовой РИА Новости.

Программа стимулирования туристических поездок по России с возможностью кешбэка стартовала в ночь с 20 на 21 августа. Благодаря участию в ней туристы смогут вернуть средства за поездку в размере от 5 до 15 тыс рублей. Ее необходимо совершить до конца нынешнего года.