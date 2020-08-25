Шойгу: Россия не заинтересована в росте напряженности на Южном Кавказе

Москва не заинтересована в эскалации напряженности на Южном Кавказе, об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на встрече с азербайджанским коллегой Закиром Гасановым в Баку.

"Знаем и с тревогой наблюдали за теми событиями, которые происходили на границе с Арменией… И знаем о тех тревогах, которые есть в связи с нашими перелетами на нашу базу. Хочу сразу сказать: все наши действия никогда не были направлены и не направлены сейчас против Азербайджана, нашего соседа и нашего партнера. Россия не заинтересована в эскалации напряженности в Закавказье", - приводит его слова ТАСС.

Министр пояснил, что Россия строит на своей базе в Гюмри социальные объекты, которыми военные на данный момент не обеспечены, и именно этим объясняется "некая незначительная активность".

Во-вторых, добавил Шойгу, эта активность связана с призывной кампанией, когда одних военнослужащих надо было возвращать домой, других - отвозить к месту службы.

"Повторю еще раз: наши действия и шаги никогда не были направлены против Азербайджана и не направлены сегодня", - заверил глава Минобороны РФ.