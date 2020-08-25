Отели в Турции обязали сохранять часть номеров для инфицированных туристов

С 24 августа все отели Турции, вне зависимости от того, получили ли они "сертификат здоровья" или нет, обязаны выделить часть номерного фонда под размещение туристов, заболевших коронавирусом, сообщили в АТОР.

Согласно новым требованиям Министерства туризма и культуры, отели, которые проигнорируют это требование, грозит аннуляция сертификата. На сотню номеров должно приходиться две комнаты-изолятора для заболевших. Если в отеле более 500 номеров, то для заболевших туристов должны быть выделены 10 комнат, пишет РИА Новости.

Комнаты-изоляторы должны располагаться на одном этаже и в отдельном блоке гостиницы. Если такой возможности нет, дистанцию следует организовать, сделав по две комнаты с каждой стороны от изолятора пустыми.

Заболевшим туристам, если они не будут нуждаться в госпитализации, нельзя будет покидать комнату. Находиться в ней они смогут с родственниками или другими сопровождающими. Номер будут убирать, туриста будут обеспечивать питанием. Обслуживать изоляторы в отелях будет персонал, который не будет контактировать с другими сотрудниками и гостями.