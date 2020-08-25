Brent поднялась выше $46 впервые за три недели

Фьючерсы на нефтяную смесь Brent сегодня выросли выше отметки $46 впервые за почти три недели, об этом говорят данные торгов.

Цена долгосрочных октябрьских контрактов на североморскую нефтяную смесь этой марки на лондонской бирже ICE ускорила рост до 2,04% и к 16:08 мск дошла до $46,05. В последний раз Brent находилась на таком уровне 5 августа, пишет ТАСС.

Фьючерсы на легкую нефть WTI торгуются на уровне $41,96 за баррель, это на 2,82% превышает уровень закрытия предыдущей сессии.