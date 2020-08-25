ВОЗ: случаи повторного заражения коронавирусом требуют дополнительного изучения

В ВОЗ считают, что вопрос о повторном заражении коронавирусом нуждается в дополнительном изучении в том, что связано с формированием иммунитета. Случаи подобного инфицирования крайне редки, однако их нельзя полностью исключить, заявила официальный представитель организации Маргарет Харрис.

Так она прокомментировала сообщения, поступившие из Гонконга, о повторном заражении местного жителя COVID-19. Харрис отметила, что ВОЗ и раньше получала данные о людях, у которых тестирование показывало то отсутствие коронавируса, то его наличие. "Не было ясно, это проблема с тестированием, или люди действительно заболевают вторично", - приводит ее слова ТАСС.

В случае с Гонконгом речь идет о "задокументированном" заболевании, указала официальный представитель ВОЗ. Такого рода инфицирование является крайне редким событием - "один случай на более чем 23 млн", отметила она. "Мы, вероятно, увидим и другие задокументированные случаи", - не исключила Харрис. Однако "речь не идет об обычном событии", полагает она.

"Важно понять, что это означает с точки зрения иммунитета", - подчеркнула официальный представитель ВОЗ. Она напомнила, что сейчас проводятся обширные исследования на этот счет, уточнив, что речь идет об антителах в организме переболевших людей и о длительности иммунной защиты после заболевания.