Украина останется на карантине до ноября

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что карантин, связанный с пандемией коронавируса, будет продлен до ноября.

"В Украине за минувшие сутки зафиксировано более 1,6 тыс. новых больных COVID-19, в связи с чем Кабинет Министров предлагает продлить карантин до 1 ноября", - приводятся его слова на официальном сайте президента Украины, пишет "Фонтанка".

Глава государства Владимир Зеленский поддержал продление карантина, но призвал сделать его "адаптивным и необременительным для предпринимателей". Все массовые мероприятия останутся на Украине под запретом.

Всего в стране инфицированы свыше 108 тыс человек.