ВОЗ: темпы пандемии COVID-19 замедлились, но не везде

Темпы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 замедлились во всем мире, за исключением стран Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"За неделю, закончившуюся 23 августа, ВОЗ зарегистрировала более 1,7 млн новых случаев заболевания COVID-19 и 39 тысяч летальных случаев, что на 4% меньше числа случаев заражения и на 5% числа смертей по сравнению с предыдущей неделей", - говорится в отчете ВОЗ, опубликованном ночью в понедельник.

Несмотря на то, что Америка остается наиболее пострадавшим от пандемии регионом (на нее приходится половина новых зарегистрированных случаев и 62% смертей), там зафиксирован наибольший спад по сравнению с предыдущей неделей.

На Юго-Восточную Азию, второй наиболее пострадавший регион, приходится 28% новых случаев заражения и 15% летальных случаев. При этом в Индии и Непале наблюдается всплеск заболеваемости.

По данным ВОЗ, в регионе Восточного Средиземноморья число подтвержденных случаев заболевания увеличилось на 4%, но смертность последние шесть недель идет на спад. Ливан, Тунис и Иордания сообщили о самом высоком приросте случаев по сравнению с предыдущей неделей.

"В Европе количество зарегистрированных случаев COVID-19 стабильно увеличивалось последние три недели. Однако за последнюю неделю было зарегистрировано небольшое снижение (1%), и число смертей продолжает снижаться по всему региону", - указано в отчете.

Заболеваемость и смертность в Африке за последнюю неделю снизилось на 8% и 11% соответственно, "в первую очередь за счет Алжира, Кении, Ганы, Сенегала и Южной Африки", - говорится в сообщении.



В Западной части Тихого океана заболеваемость снизилось на 5% из-за меньшего распространения в Японии, Австралии, Сингапуре, Китае и Вьетнаме. Южная Корея сообщила о росте числа заболевших на 180%, "в основном из-за увеличения числа случаев, связанных с собраниями религиозных организаций."

С начала пандемии в мире зарегистрировано более 23,6 млн случаев заражения коронавирусом нового типа, свыше 813 тысяч человек скончались.