Застрявшего туриста сняли со скалы в Геленджике

Спасатели эвакуировали туриста, застрявшего на скале, в Геленджике. Такое сообщение опубликовано в Instagram министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

"Турист из Москвы, осматривая окрестности села Прасковеевка, взобрался на гору, но, не рассчитав свои силы, обратно спуститься не смог. По мобильному телефону молодой человек вызвал спасателей", - говорится в нем.

Узнав приблизительные координаты местонахождения юноши, спасатели Геленджикского отряда "Кубань-СПАС" сразу же отправились на поиски.

Обнаружив пострадавшего, они с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали его со скалы. Затем туристу оказали психологическую помощь, а медицинская ему не потребовалась.