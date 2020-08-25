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Застрявшего туриста сняли со скалы в Геленджике

(с) МЧС по Краснодарскому краю
(с) МЧС по Краснодарскому краю

Спасатели эвакуировали туриста, застрявшего на скале, в Геленджике. Такое сообщение опубликовано в Instagram министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

"Турист из Москвы, осматривая окрестности села Прасковеевка, взобрался на гору, но, не рассчитав свои силы, обратно спуститься не смог. По мобильному телефону молодой человек вызвал спасателей", - говорится в нем.

Узнав приблизительные координаты местонахождения юноши, спасатели Геленджикского отряда "Кубань-СПАС" сразу же отправились на поиски.

Обнаружив пострадавшего, они с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали его со скалы. Затем туристу оказали психологическую помощь, а медицинская ему не потребовалась.

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Вестник Кавказа

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